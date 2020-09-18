شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: مباراة أسوان ضد الزمالك صعبة وإسماعيل يوسف رفض قيادة الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك التاريخي أن مباراة الفريق اليوم ضد أسوان ستكون صعبة نتيجة لأهداف كل طرف من المواجهة.

أضاف فاروق جعفر خلال الأستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة الزمالك الفضائية أن طارق يحيي سيسعى الى الحصول على النقاط الثلاث لأنه تعتبر بداية لمرحلة استقرار الفريق قبل خوض منافسات أفريقيا.

أوضح فاروق جعفر أن أسوان يسعى الى الهروب من الهبوط خلال الموسم الحالي مع المدير الفني احمد كشري لكنه سيواجه أيضاً رغبة من الزمالك في الحصول على النقاط الثلاث.

تابع فاروق جعفر أن طارق يحيي يمتلك خبرات كبيرة في الدوري المصري تجعله قادر على قيادة الفريق كما أن مدحت عبد الهادي نجم له تاريخه وفلسفته في الكرة المصرية، وأيمن عبد العزيز مدرب سبق وأن عمل في جهاز كريستيان جروس.

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وشدد فاروق جعفر على ان اختيار طارق يحيي في ملف المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك انتهى في جلسة واحدة فقط في اجتماع مجلس الإدارة.

وأشار فاروق جعفر أن مجلس الزمالك عرض تولي إسماعيل يوسف المسئولية الا أنه رفض وطلب منحها لآخرين من أبناء النادي.

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