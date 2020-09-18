شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: لجنة اختيار المدرب الجديد تجتمع غدا.. والمغربي "عموتة" خارج الحسابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن اللجنة الثلاثية المكلفة باختيار مدير فني أجنبي جديد للفريق الأول الكروى ستجتمع مع رئيس النادي غدا السبت للإستقرار على المدرب والاعلان سيكون خلال ٤٨ ساعة.

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وكشف تيجانا الزمالك، فى تصريحات للإعلامي خالد الغندور في الاستوديو التحليلي بقناة الزمالك، دخول ناديه في اي مفاوضات مع المدرب المغربي حسين عموته، موضحا انه ليس ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفريق الأبيض والتي تتضمن الرباعي فيريرا وجروس وجابريل كالديرون وباتشيكو كما اعلن المستشار مرتضي منصور.

ووجه اسماعيل يوسف نقد للفرنسي كارتيرون بأنه اخطأ في توقيت رحيله خاصة وانه لم يخطرنا به الا بعد ان انهى كل شئ وتعاقد مع التعاون السعودي وفوجئنا بقراره.