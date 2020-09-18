الشوربجى وطارق مؤمن يتأهلان لربع نهائى "مانشستر" للإسكواش

جدة - عمرو شويل تأهل الثنائي المصرى، محمد الشوربجى المصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، وطارق مؤمن المصنف الرابع، إلى الدور ربع النهائى ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 70 ألف دولار، وشهدت البطولة تفوقاً مصرياً كبيراً فى دور الـ 32 بتأهل 11 لاعباً ولاعبة إلى دور الـ 16 وتعد بطولة مانشستر أول بطولة فى اللعبة منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب وباء كورونا. وفاز محمد الشوربجى على منافسه الانجليزى جيمس ويلستروب بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7, 11-7, 12-10. وفاز طارق مؤمن على مواطنه محمد أبو الغار بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 5-11, 11-5, 13-11, 11-9.

فيما خسر فارس الدسوقى أمام منافسه النيوزلاندى بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7, 8-11, 11-5, 12-10.

وكانت هانيا الحمامى وسلمى هانى قد حجزتا أول بطاقتين تأهل إلى ربع النهائى حيث وفازت هانيا الحمامى على مواطنتها المصرية فى مباراة دور الـ 16 نادين شاهين بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتال: 11-4, 11-7, 11-8.

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فيما فازت سلمى هانى على منافستها الفرنسية كولين أومارد بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-3, 11-9, 11-6.

فى سياق آخر، أكدت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر الجارى ببطولة مانشستر، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت الرابطة مؤخراً مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهي "مانشستر، CIB الدولية، بطولة مصر الدولية في الأهرامات، هونج كونج، الجونة الدولية وبطولة بلاك بول".

وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسئولين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعي، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيري حتى تتحسن الأوضاع.