شكرا لقرائتكم حازم إمام: رحيل كارتيرون من الزمالك لا يقلل من أدائه الجيد أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف حازم إمام نجم الزمالك السابق أن رحيل كارتيرون من الزمالك لا ينفي ان المدرب قدم أداء جيد مع الفريق الأبيض في إفريقيا.

وقال الثعلب في تصريحات للأستديو التحليلي لمباراة الزمالك وأسوان:" الأن صفحة كارتيرون انتهت، يجب أن نتجاوز مرحلة كارتيرون إلى ما بعد كارتيرون، الأهم لنا هو التفكير في المنافسة الأفريقية، لو لم يكن لنا حظوظ في اللقب الأفريقي ما فكرنا في رحيل المدرب، لكن دوري الأبطال يقلق الجماهير".

وتابع إمام: "الشغل الشاغل هو هوية المدرب القادم، هل سيأتي مدرب يطبق نفس فكر كارتيرون، أم سيتبنى فكر جديد؟ وهل ستتجاوب اللاعيبة مع الفكر الجديد؟! في كل الأحول أشفق على المدرب الجديد بغض النظر عن اسمه".

التقى أسوان والزمالك 19 مرة في مسابقة الدوري منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدوري الممتاز بداية التسعينات، فاز الزمالك في 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً ولم يحقق أسوان أي فوز لكنه سجل 9 أهداف وفرض التعادل ست مرات.

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الزمالك في المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 27 مباراة أيضاً فاز في 16 منها وتعادل في 7 وخسر 4 وأحرز 37 هدفاً واستقبلت شباكه 20 مرة، بينما يدخل أسوان لقاء اليوم وفي رصيده 31 نقطة يحتل بها المركز التاسع بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 منها وتعادل في 10 وخسر في مثلها وسجل 33 هدفاً مقابل 39 في شباكه.

ولم يحصد أبناء الجنوب سوى 6 نقاط فقط من القلعة البيضاء على مدار تاريخ المواجهات كان آخرها بدون أهداف في لقاء الجولة الرابعة عشرة موسم 2016 – 2017، عندما كان عماد النحاس مدرب المقاولون العرب حالياً يتولى تدريب أبناء الجنوب.

حقق أسوان نتائج ممتازة منذ عودة الدوري تحت قيادة أحمد عبد المنعم "كشري" كان أخرها حصد 6 نقاط من لقائي الإنتاج الحربي (2 – 0) و طنطا (4 – 0) ليصل عدد انتصاراته إلى 3 في 10 مباريات مقابل 4 تعادلات وثلاثة خسائر.