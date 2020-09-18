شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: بنود التعاقد في مصر ضعيفة.. وكارتيرون أستغل ضعف الشرط الجزائي للرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق، أن بنود التعاقد في مصر ضعيفة، موضحا أن كارتيرون أستغل ضعف الشرط الجزائي للرحيل عن الزمالك".

وتابع صلاح الدين في تصريحات للأستديو التحليلي قبل مباراة أسوان والزمالك في الدوري: "رحيل المدربين بالشرط الجزائي أمر وارد في مصر والدوريات العربية وحتى الدوريات الأوروبية، لذلك يجب أن تكون عقود الأندية مع لاعبيها ومدربيها تمنع الرحيل المفاجئ بهذه الطريقة".

وأضاف :"من الذي استفاد أكثر من الأخر كارتيرون أم الزمالك؟!.. بالتأكيد كارتيرون استفاد أكثر ولذلك لمع أسمه مع الزمالك ولولا هذا ما فكر فيه التعاون السعودي".

التقى أسوان والزمالك 19 مرة في مسابقة الدوري منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدوري الممتاز بداية التسعينات، فاز الزمالك في 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً ولم يحقق أسوان أي فوز لكنه سجل 9 أهداف وفرض التعادل ست مرات.

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الزمالك في المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 27 مباراة أيضاً فاز في 16 منها وتعادل في 7 وخسر 4 وأحرز 37 هدفاً واستقبلت شباكه 20 مرة، بينما يدخل أسوان لقاء اليوم وفي رصيده 31 نقطة يحتل بها المركز التاسع بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 منها وتعادل في 10 وخسر في مثلها وسجل 33 هدفاً مقابل 39 في شباكه.

ولم يحصد أبناء الجنوب سوى 6 نقاط فقط من القلعة البيضاء على مدار تاريخ المواجهات كان آخرها بدون أهداف في لقاء الجولة الرابعة عشرة موسم 2016 – 2017، عندما كان عماد النحاس مدرب المقاولون العرب حالياً يتولى تدريب أبناء الجنوب.

حقق أسوان نتائج ممتازة منذ عودة الدوري تحت قيادة أحمد عبد المنعم "كشري" كان أخرها حصد 6 نقاط من لقائي الإنتاج الحربي (2 – 0) و طنطا (4 – 0) ليصل عدد انتصاراته إلى 3 في 10 مباريات مقابل 4 تعادلات وثلاثة خسائر.