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رامى ربيعة وياسر إبراهيم ينتظمان فى مران الأهلى قبل مواجهة المقاصة

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جدة - عمرو شويل إنتظم ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الجمعة، بعد تعافيه من ، وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية ، كما إنتظم رامي ربيعة، مدافع الفريق في تدريبات الكرة اليوم، بعد تعافيه من الشد العضلي الذي تعرض له في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، ولم يستطع استكمالها ، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال اليومين الماضيين، قبل أن يشارك بشكل طبيعي اليوم ويعلن جاهزيته لمباراة المقاصة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

 

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاصة المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز ، ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 72 نقطة قبل مواجهة المقاصة غدًا.

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