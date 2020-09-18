شكرا لقرائتكم أهلي جدة يشكو سوزا وناديه الجديد لـ"فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نادي أهلي جدة برئاسة عبدالإله مؤمنة نيته التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد لاعبه البرازيلي السابق جوزيف دي سوزا ونادي بشكتاش التركي الذي انتقل له بعدما فسخ عقده من طرف واحد.
وكان دي سوزا قد فسخ عقده مع أهلي جدة من طرف واحد في الفترة الماضية قبل أن يعلن التوقيع لنادي بشكتاش التركي.
وأوضحت إدارة أهلي جدة في بيان لها بأن اللاعب طالب بجزء من مستحقاته السابقة في وقت سابق وهو ما اتفقت معه الإدارة على جدولته لاحقا إلا أن اللاعب تأخر على التدريبات بسبب عارض صحي وبسبب إصابة أخرى قبل أن يتغيب عن أكثر مباريات الفريق في الموسم لأسباب مختلفة، بحسب بيان النادي الغربي.
وأضاف بيان الأهلي بأن اللاعب كان يعمل مع وكيل أعماله وناد آخر على فسخ عقده، ليقوم سوزا لاحقا بفسخ عقده من طرف واحد وإخطار النادي.
واختتم الأهلي في بيانه بأنه سيتقدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد سوزا ونادي بشكتاش الذي انتقل له اللاعب وطلب القضاء ضدهما بالغامات المالية والعقوبات الرياضية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أهلي جدة يشكو سوزا وناديه الجديد لـ"فيفا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.