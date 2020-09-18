شكرا لقرائتكم خبر عن تيجانا: لجنة اختيار المدرب الجديد تجتمع غدا.. والمغربي "عموتة" خارج الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن اللجنة الثلاثية المكلفة باختيار مدير فني أجنبي جديد للفريق الكروى الأول ستجتمع غدًا السبت، مع مرتضى منصور رئيس النادى للاستقرار على المدرب والاعلان سيكون خلال 48 ساعة، وكشف تيجانا فى تصريحات لقناة الزمالك، عدم دخول ناديه في أي مفاوضات مع المدرب المغربي حسين عموته، موضحًا انه ليس ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفريق الأبيض والتي تتضمن الرباعي فيريرا وجروس وجابريل كالديرون وباتشيكو كما اعلن مرتضي منصور.

ووجه اسماعيل يوسف نقد للفرنسي كارتيرون بأنه اخطأ في توقيت رحيله خاصة وانه لم يخطرنا به الا بعد ان انهى كل شئ وتعاقد مع التعاون السعودي وفوجئنا بقراره.

كرستيان جروس