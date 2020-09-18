شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يقترب من المنطقة الدافئة بفوز مثير على إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق حرس الحدود فوزًا غاليًا على إنبى بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المكس بالإسكندرية، منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم عبد الرحمن عامر لاعب إنبى فى الدقيقة 4، ثم أحرز عمرو الحلوانى هدف التعادل للحرس من ضربة جزاء فى الدقيقة 13، وفى الدقيقة 43 احرز الغانى نانا أنطوى هدف التقدم للحراس، وفى الدقيقة 70 نجح محمد شريف فى إحراز هدف التعادل للفريق البترولى الذى يخوض المباراة بـ 10 لاعبين من بداية الوشط الثانى، وفى الدقيقة 98 أحرز تونى جوميز لاعب الحرس هدف الفوز لفريقه ليقتنص الحرس 3 نقاط غالية.

وفى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء لحرس الحدود، ثم ألغاها بعد الرجوع لتقنية الفار، ومنح إبراهيم يحيى لاعب إنبى البطاقة الحمراء، لتعطيل هجمة خطرة للحرس.

بهذا الفوز يرتفع رصيد حرس الحدود للنقطة 29 فى المركز الثالث عشر بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدفاُ وتلقت شباكه 30 هدفاً فيما يحتل انبى المركز الثامن برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدف.

وكان الفريقان إلتقى في مسابقة الدوري، 27 مرة، بالإضافة إلى 3 مباريات في كأس مصر انتهت جميعها بنفس النتيجة 1/1، ففي مواجهات الدوري، تفوق الفريق البترولي بتحقيق الفوز في 12مواجهة، مقابل 6 انتصارات لحرس الحدود، وانتهت 9 مواجهات بالتعادل.

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تبادل الفريقان الفوز بنتيجة هدف دون رد في أول موسم، سجل عبداللطيف الدوماني هدف الفوز الأول لحرس الحدود، وسجل سيد عبدالنعيم هدف فوز إنبي في الدور الثاني، وانتهت مواجهتا العام الماضي بالتعادل السلبى ذهابا بإستاد بتروسبورت، وإيابا بالمكس.

انتهت مواجهة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بالتعادل السلبى بالجولة العاشرة للمسابقة فى المباراة التى أقيمت على ستاد بتروسبورت .

أحمد عيد عبدالملك الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 6 أهداف بالإضافة إلى هدف في كأس مصر.