شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس : طريقة رحيل كارتيرون "غير أخلاقية" ومباراة أسوان تحدي للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن طريقة رحيل كارتيرون مع الزمالك غير أخلاقية، مؤكدًا أن اللاعيبة سترد في الملعب أمام أسوان.

وقال يونس في تصريحات للأستديو التحليلي لمباراة الزمالك واسوان: "مباراة اليوم مجموعة من التحديات على اللاعبين، وهل هم قادرون بالفعل على الرد على رحيل كارتيرون وأنهم جديرون بارتداء قميص الزمالك أمام لا".

وطالب يونس بوضع ضوابط لمسألة انتقال المدربين بين الأندية العربية قائلا: "هل ما حدث مع الزمالك يمكن أن نشاهدة في أى ناد أوروبي.. بالقطع لا، لابد أن يكون هناك تدخل لضبط عملية انتقال المدربين بين الفرق العربية".

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التقى أسوان والزمالك 19 مرة في مسابقة الدوري منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدوري الممتاز بداية التسعينات، فاز الزمالك في 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً ولم يحقق أسوان أي فوز لكنه سجل 9 أهداف وفرض التعادل ست مرات.

الزمالك في المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 27 مباراة أيضاً فاز في 16 منها وتعادل في 7 وخسر 4 وأحرز 37 هدفاً واستقبلت شباكه 20 مرة، بينما يدخل أسوان لقاء اليوم وفي رصيده 31 نقطة يحتل بها المركز التاسع بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 منها وتعادل في 10 وخسر في مثلها وسجل 33 هدفاً مقابل 39 في شباكه.

ولم يحصد أبناء الجنوب سوى 6 نقاط فقط من القلعة البيضاء على مدار تاريخ المواجهات كان آخرها بدون أهداف في لقاء الجولة الرابعة عشرة موسم 2016 – 2017، عندما كان عماد النحاس مدرب المقاولون العرب حالياً يتولى تدريب أبناء الجنوب.

حقق أسوان نتائج ممتازة منذ عودة الدوري تحت قيادة أحمد عبد المنعم "كشري" كان أخرها حصد 6 نقاط من لقائي الإنتاج الحربي (2 – 0) و طنطا (4 – 0) ليصل عدد انتصاراته إلى 3 في 10 مباريات مقابل 4 تعادلات وثلاثة خسائر.