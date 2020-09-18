شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الفيفا تعتمد تعديلات فى لائحة النظام الأساسى بمشاركة الجناينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعتمدت الجمعية العمومية للإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسى الخاص به خلال الاجتماع الذى عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وشارك فيه عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة ممثلا عن مصر، واعتمدت الجمعية العمومية للفيفا تعديلا في نظامها الأساسى يسمح بانعقاد واجتماع جمعيتها العمومية تقنيا عبر الفيديو كونفرانس، كما أقرت الجمعية العمومية بتعديل تبسيط اجراءات انتقال اللاعبين باللعب مع منتخبات بلدهم الثانى.

وحضر عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اجتماع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا عن طريق الفيديو كونفرانس والتى يحضرها جميع اتحادات دول العالم والبالغ عددهم 211 اتحادا، بالإضافة إلى هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى والأفريقى لكرة القدم.

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الجناينى