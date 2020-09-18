شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتقدم 2 / 1 على إنبى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة حرس الحدود وإنبى، التى تجمعهما حاليًا على استاد المكس بالإسكندرية، منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز،بتقدم الحرس بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم عبد الرحمن عامر لاعب إنبى فى الدقيقة 4، ثم أحرز عمرو الحلوانى هدف التعادل للحرس من ضربة جزاء فى الدقيقة 13، وفى الدقيقة 43 احرز الغانى نانا أنطوى هدف التقدم للحراس، ويدخل الفريق الساحلى المواجهة بمعنويات منخفضة بعدما خسر مباراته المؤجلة من الجولة 18 بالمسابقة فى الوقت القاتل أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، فيما حقق الفريق البترولى انتصاراً على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة 26 للمسابقة عن طريق لدغة قاتلة أيضاً لنجمه محمد شريف.

وفى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء لحرس الحدود، ثم ألغاها بعد الرجوع لتقنية الفار، ومنح إبراهيم يحيى لاعب إنبى البطاقة الحمراء، لتعطيل هجمة خطرة للحرس.

ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاُ وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل انبى المركز السادس برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

التقى الفريقان في مسابقة الدوري، 27 مرة، بالإضافة إلى 3 مباريات في كأس مصر انتهت جميعها بنفس النتيجة 1/1، ففي مواجهات الدوري، تفوق الفريق البترولي بتحقيق الفوز في 12مواجهة، مقابل 6 انتصارات لحرس الحدود، وانتهت 9 مواجهات بالتعادل.

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تبادل الفريقان الفوز بنتيجة هدف دون رد في أول موسم، سجل عبداللطيف الدوماني هدف الفوز الأول لحرس الحدود، وسجل سيد عبدالنعيم هدف فوز إنبي في الدور الثاني، وانتهت مواجهتا العام الماضي بالتعادل السلبى ذهابا بإستاد بتروسبورت، وإيابا بالمكس.

انتهت مواجهة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بالتعادل السلبى بالجولة العاشرة للمسابقة فى المباراة التى أقيمت على ستاد بتروسبورت .

أحمد عيد عبدالملك الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 6 أهداف بالإضافة إلى هدف في كأس مصر.