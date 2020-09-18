شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة وياسر إبراهيم ينتظمان في مران الاهلي قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتظم ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الجمعة، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد ، وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية ، كما إنتظم رامي ربيعة، مدافع الفريق في تدريبات الكرة اليوم، بعد تعافيه من الشد العضلي الذي تعرض له في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، ولم يستطع استكمالها ، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال اليومين الماضيين، قبل أن يشارك بشكل طبيعي اليوم ويعلن جاهزيته لمباراة المقاصة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاصة المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز ، ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 72 نقطة قبل مواجهة المقاصة غدًا.

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من ناحية أخرى، أبدى رينيه فايلر إعجابه الشديد بقدرات المغربى بدر بانون، مدافع فريق الرجاء المغربى، والذى بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للقلعة الحمراء الموسم المقبل، وأوضح المدير الفنى للأهلى أن المدافع المغربى صاحب قدرات فنية عالية وطريقة أدائه تُناسب الأهلى دائماً، كما أنه يُجيد بناء الهجمات وهو ما يحتاجه لاعبو خط الدفاع.

وتحدث المدرب السويسرى للجنة التخطيط بالكرة فى الأهلى عن أهمية وضرورة تدعيم دفاع الفريق، لذا كان ضرورياً أن يتم التعاقد مع مدافع قوى من نوعية بدر بانون الذى بات على بُعد خطوات قليلة من ارتداء القميص الأحمر بعد المفاوضات المُكثفة والقوية التى قادها مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى الرجاء المغربى خلال الأيام الماضية.