شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوبير يقترب من العودة للدورى المصرى مجدداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمد شوبير لاعب وداى دجلة السابق، من العودة الي احد فرق الدورى المصرى الممتاز في فترة الانتقالات القادمة بعد مفاوضات عدة أندية مصرية خلال الفترة الاخيرة، ويلعب شوبير الصغير "22 عاما" في مركز المدافع حيث سبق له اللعب مع إنبي ووادي دجلة بقطاعات الناشئين وتم تصعيده للفريق الأول قبل أن ينتهى عقده مع الفريق ويصبح لاعب ولم ينتقل الي اي نادي بسب أزمة فيروس كورونا الفترة الاخيرة.

ويخضع حاليًا محمد شوبير لمعسكر تدريبى خاص من أجل الاستعداد للعودة بقوة للدورى، حال اتمام تعاقده مع أى من الأندية التى تقدمت له بعرض لضمه.

وكان الإعلامي احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أكد أن مسألة رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك أخذ أكثر من حقه ونشر خطاب مرسل من كارتيرون الي مجلس ادارة نادي الزمالك يوم 14 سبتمبر يطلب فيه إنهاء تعاقده والاكتفاء بالفترة التي قضاها واستعداده لدفع الشرط الجزائي.