مباشر.. أسوان 0 - 0 الزمالك.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الزمالك أمام أسوان، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 28 بدوري we المصري. ويدخل الزمالك بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش". Advertisements خط الدفاع: إسلام جابر، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد عيد. خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، مصطفى فتحي، حسام أشرف. خط الهجوم: أسامة فيصل، مصطفى محمد. وكاد يفتتح فريق أسوان التسجيل مبكرا في الدقيقة، بعد عرضية من الجانب الأيمن لولا تدخل الحارس محمود جنش ليبعد الكرة عن مرماه.

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