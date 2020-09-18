محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:
أعلن طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أسوان في اللقاء الذي سيقام على ملعب "ستاد القاهرة" ضمن حسابات الأسبوع الـ28 من مسابقة دوري we المصري.
ومن المقرر أن يقود فريق الزمالك في مباراة الليلة طارق يحيى؛ ليكون بدلاً من الفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل مؤخرًا لقيادة التعاون السعودي.
تشكيل الزمالك شهد تواجد ثنائي هجومي وهما مصطفى محمد وأسامة فيصل.
وجاء تشكيل الزمالك على الشكل التالي:
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".
خط الدفاع: أحمد عيد- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- إسلام جابر.
خط الوسط الدفاعي: طارق حامد- إمام عاشور.
خط الوسط الهجومي: حسام أشرف- مصطفى فتحي.
خط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.
ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 55 نقطة، في المقابل يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 31 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر ما بعد كارتيرون.. ثنائي هجومي في تشكيل الزمالك أمام أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.