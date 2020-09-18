السد يهزم العين برباعية في دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

فاز فريق السد القطري على نظيره العين الإماراتي 4 / صفر اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم السد بهدف سجله بغداد بونجاح في الدقيقة 26 وأضاف أكرم عفيف الهدف الثاني للسد في الدقيقة 56 ثم سجل لونجاح الهدف الثاني له والثالث للسد في الدقيقة 70 قبل أن يختتم السد أهدافه عن طريق رودريجو تاباتا في الدقيقة 86.

وكانت هذه المواجهة الثانية بين الفريقين في غضون ثلاثة أيام، حيث كانت المواجهة السابقة انتهت بالتعادل 3/3 يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الثالثة.

ورفع السد رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد العين عند نقطة واحدة في قاع الترتيب ليفقد فرصة المنافسة على التأهل للدور التالي.