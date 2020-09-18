حسين الشحات يعود للظهور في قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى:محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

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خط الدفاع:رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد، محمد هاني، أيمن أشرف.

خط الوسط: محمود كهربا، حمدي فتحي، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، أليو بادجي، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، جونيور أجايي، جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن، أليو بادجي، جونيور أجايي

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 72 نقطة قبل مواجهة المقاصة غدًا.