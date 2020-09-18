حسين الشحات يعود للظهور في قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى:محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.
خط الدفاع:رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد، محمد هاني، أيمن أشرف.
خط الوسط: محمود كهربا، حمدي فتحي، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، أليو بادجي، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، جونيور أجايي، جيرالدو.
خط الهجوم: مروان محسن، أليو بادجي، جونيور أجايي
ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 72 نقطة قبل مواجهة المقاصة غدًا.
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