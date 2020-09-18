الترجي التونسي: المحكمة الرياضية أكدت صحة تتويجنا بدوري الأبطال 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أعلن نادي الترجي التونسي اعتماد المحكمة الرياضية قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2019.
وكان الوداد قد انسحب من مواجهة إياب نصف النهائي في رادس بعد أن سجل هدف التعادل (1-1) وألغاه الحكم قبل أن يكتشف الفريق الضيف عدم وجود تقنية الفيديو في الملعب ليقرر عدم استكمال اللقاء، وكان لقاء الذهاب قد انتهى في المغرب (1-1).
ولجأ الوداد للمحكمة الرياضية للمطالبة باحتساب لقب 2019 لصالحه أو إعادة النهائي الذي حسمه الاتحاد الإفريقي لصالح الفريق التونسي.
وعبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" أكد الترجي أن المحكمة أكدت صحة تتويجه بلقب دوري الأبطال ورفضت طلب الوداد المغربي.
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