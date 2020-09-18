الأهلي يعلن سلبية تحاليل لاعبيه قبل مواجهة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي سلبية تحليل الـ "رابيد تيست"، الذي خضع له ‏اللاعبون؛ استعدادًا لمواجهة المقاصة.

وخضع الأهلي تحليل لتحليل "رابيد تيست"، أمس الخميس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.‏

ومن المنتظر أن يعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاصة غدًا.‏

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره مصر للمقاصة مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.‏