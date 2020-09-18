الأهلي يعلن سلبية تحاليل لاعبيه قبل مواجهة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي سلبية تحليل الـ "رابيد تيست"، الذي خضع له اللاعبون؛ استعدادًا لمواجهة المقاصة.
وخضع الأهلي تحليل لتحليل "رابيد تيست"، أمس الخميس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.
ومن المنتظر أن يعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاصة غدًا.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره مصر للمقاصة مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.
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