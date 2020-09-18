رسميا.. ليفربول يعلن ضم تياجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا قادما من بايرن ميونيخ الألماني مساء اليوم الجمعة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفاد ليفربول عبر موقعه الرسمي أن تياجو وقع على عقد طويل الأمد مع الريدز، مع الكشف عن القميص رقم 6 الذي سيرتديه اللاعب مع الفريق، دون الإعلان عن قيمة الصفقة.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن صاحب الـ29 عاما وقع عقدا لمدة أربعة أعوام، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 25 مليون جنيه إسترليني بعد الحوافز.
وأصبح تياجو ثاني صفقات النادي في الميركاتو الصيفي بعد اليوناني كوستاس تسيميكاس المنضم في أغسطس الماضي.
ووجه تياجو خطاب شكر لبايرن ميونيخ اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه بحاجة إلى خوض تحد جديد. (طالع التفاصيل)
يُذكر أن بايرن ميونيخ أعلن رحيل تياجو عن النادي أمس الخميس.
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