جوارديولا: ميسي الآن في النادي الذي أُحبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على أنباء انتقال ليونيل ميسي إلى فريقه وترك برشلونة قبل أن يقرر البقاء في كتالونيا.

جوارديولا قال في مؤتمر صحفي يسبق مواجهة ولفرهامبتون الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز :"ليونيل ميسي الآن في برشلونة، وهذا النادي الذي أحبه".

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وكانت تقارير عدة في إنجلترا والأرجنتين وإسبانيا أكدت اتفاق ميسي مع إدارة مانشستر سيتي للانتقال إلى النادي الإنجليزي بعد فسخ عقده مع برشلونة، قبل أن ترفض إدارة بارتوميو ويستمر ميسي دون إرادته لموسم أخير.

وأشار جوارديولا إلى أنه في الوضع الحالي لا يمكنه إضافة أي تعليق غير ذلك، لأن ميسي لاعباً في صفوف برشلونة.

وأنهى جوارديولا :"لا يمكنني التعليق عن رغبات الآخرين وما يشعرون به، هذا كل ما لدي عن ليونيل ميسي".