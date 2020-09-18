تعرف على تشكيل التعاون السعودي امام بطل ايران

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد لفريق الكرة للتعاون السعودي، تشكيل الفريق؛ لمواجهة بيرسبوليس الإيراني، على ملعب المدينة التعليمية في الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويضم تشكيل التعاون :"كاسيو أنجوس، ياسين برناوي، أحمد عسيري،

إياجو سانتوس، حسن كادش، ريان الموسى، سيدريك أميسي، فهد الرشيدي، عبد الله الجوعي، عبد المجيد السواط، ميتشل ديوك"

وقائمة البدلاء "محمد الضليفع، فهد الحمد، إبراهيم الزبيدي، فيصل درويش،

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محمد أبو سبعان، سميحان النابت، سلطان مندش، ذعار العتيبي، منصور المولد، ربيع سفياني"

ويتصدرالتعاون المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الدحيل الوصيف، بينما يأتي بيرسبوليس في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وكان الشارقة الإماراتي قد فاز على الدحيل الإماراتي بنتيجة 4/2 بنفس البطولة.