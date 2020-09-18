بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وسباهان أصفهان «الإياب» اليوم 18/9 بدوري أبطال آسيا

يواجه فريق النصر السعودي نظيره سباهان أصفهان الإيراني، مساء اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر، في إطار فعاليات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا، وستقام المباراة بين الخصمين على ملعب ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في قطر.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه رابط مباراة النصر وسباهان بث مباشر اليوم، والمقرر إنطلاق صافرة بدايتها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي العاشرة بتوقيت أبو ظبي، وستنقل حصرياً على الهواء عبر قناة بي

إن سبورت 7 بصوت المعلق عامر الخوذيري.

ويدخل العالمي مباراة اليوم ضد الفريق الإيراني وهو منتشٍ بالفوز عليه في الجولة الماضية بنتيجة هدفين، وقع عليها النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بحلول الدقيقتين 29 و48 من زمن اللقاء.

Advertisements

أنهى النصر موسمه في الدوري السعودي باحتلاله للمركز الثاني برصيد 64 نقطة، فيما توج الهلال بطلاً برصيد 72 نقطة، وكان آخر مباريات

العالمي محلياً أمام الاتفاق وانتهت لمصلحة النصر بثلاثية نظيفة مقابل هدفين.

أما فريق سباهان أصفهان كانت آخر مبارياته محلياً بربع نهائي كأس إيران أمام استقلال طهران، وانتهت بفوزه بنتيجة هدفين دون رد.

ويتربع النصر على قمة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة، أما سباهان أصفهان فيأتي في المرتبة الثالثة بثلاث نقاط من فوز وحيد وهزيمتين.