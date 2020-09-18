بث مباشر | مشاهدة مباراة التعاون وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

سيكون موعد مباراة التعاون وبيرسبوليس اليوم الجمعة 18/9/2020 عند الساعة 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت أبو ظبي.
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ويتطلع نادي التعاون السعودي إلى استعادة توازنه واللعب من أجل الفوز الذي ضل عنه في المباراة الماضية،
ويتصدر التعاون المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، حصدها من فوزه في المباراتين الماضيتين، على كل من الدحيل القطري والشارقة الإماراتي، حيث يتساوى التعاون مع الدحيل بنفس الرصيد، بينما جاء بيرسبوليس الايراني في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، والشارقة في المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة.
تجدون هنا ( بث مباشر مباراة التعاون السعودى )
تجدون هنا ( بث مباشر التعاون وبيرسبوليس )
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