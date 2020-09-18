لاعبو الزمالك يبدأون الإحماء استعدادا لمواجهة أسوان

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عمليات الإحماء علي ملعب استاد القاهرة الدولي ، تحت قيادة ايمن عبدالعزيز مدرب الفريق ، وأحمد عصمت مدرب الأحمال، استعدادا لخوض مباراة اسوان مساء اليوم.

وقام اللاعبون بالنزول علي مجموعتين، بداية بالمجموعة التي ستشارك في اللقاء ، ثم مجموعة البدلاء. ويواجه الزمالك فريق أسوان في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.

مدرب الفريق ، وأحمد عصمت مدرب الأحمال، استعدادا لخوض مباراة اسوان مساء اليوم.وقام اللاعبون بالنزول علي مجموعتين، بداية بالمجموعة التي ستشارك في اللقاء ، ثم مجموعة البدلاء. ويواجه الزمالك فريق أسوان في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.

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