لاعبو الزمالك يبدأون الإحماء استعدادا لمواجهة أسوان

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عمليات الإحماء علي ملعب استاد القاهرة الدولي ، تحت قيادة ايمن عبدالعزيزمدرب الفريق ، وأحمد عصمت مدرب الأحمال، استعدادا لخوض مباراة اسوان مساء اليوم.
وقام اللاعبون بالنزول علي مجموعتين، بداية بالمجموعة التي ستشارك في اللقاء ، ثم مجموعة البدلاء. ويواجه الزمالك فريق أسوان في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.
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