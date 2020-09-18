مورينيو ينتقد ضغط مباريات توتنهام بالبريميرليج

انتقد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير بقوة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ورابطة الدوري للدرجات الأدنى، بسبب خوض فريقه ثلاث مباريات في أسبوع واحد على عدة جبهات.
ويحتاج النادي اللندني لتجاوز ثلاث جولات في تصفيات الدوري الأوروبي قبل التأهل إلى دور المجموعات، بينما سيخوض مباريات في الدوري الممتازوكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين في الفترة ذاتها.
وبعد العودة من بلغاريا حيث فاز على لوكوموتيف بلوفديف أمس الخميس، سيزور توتنهام ساوهامبتون في الدوري الممتاز بعد غد الأحد، وبعدها بيومين سيواجه ليتون أورينت في كأس الرابطة قبل رحلته إلى مقدونيا
وقال مورينيو للصحافيين من يتخذ مثل هذه القرارات نسوا أن هذا الوضع غير ممكن" هذه مزحة" ولكننا محظوظين للغاية لأن ليتون أورينت فاز على بليموث لأن بليموث كانت ستكون بعيدة للغاية بالنسبة لنا"
وأبدى مورينيو انزعاجه من انطلاق مباراة الأحد في تمام الساعة 12 ظهرا ما يمنح الفريق وقتا أقل للراحة بعد العودة إلى لندن في وقت مبكر اليوم الجمعة.
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