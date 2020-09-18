بث مباشر | مباراة النصر السعودي وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا اليوم

تختتم مساء اليوم الجمعة ، منافسات الجولة الرابعة (دور المجموعات) من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 ، والتي تحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافساتها هذه الأيام بمواجهتين مهمتين بالنسبة لممثلي الكرة السعودية.

يواجه النصر (الأول - 7 نقاط) نظيره سباهان الإيراني (الثالث - 3 نقاط) عند الساعة التاسعة مساءً، على أرض ملعب نادي السد، لصالح المجموعة الرابعة.

النصر يطمح لتجاوز هذه المواجهة وتحقيق نتيجة إيجابية، وخطف بطاقة التأهل للدور التالي.

بينما يأمل سباهان رد الاعتبار وتعزيز حظوظه من أجل الصعود للمركز الثاني.

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وفي اللقاء الثاني يسعى فريق التعاون (الأول - 6 نقاط)، بقيادة مدربه الجديد باتريس كارتيرون ، إلى رد اعتباره من بيرسبوليس الإيراني، الذي خسر أمامه بهدف دون رد، الثلاثاء

الماضي.

ويأمل التعاون تجنب الخسارة التي من الممكن أن تطيح به من صدارة المجموعة الثالثة، إلى المركز الثالث، حال انتصار الدحيل على الشارقة في المباراة التي تجمعهما، لذات الجولة والمجموعة.

فيما يحل الفريق الإيراني في المركز الثالث بـ4 نقاط، وأخيرًا الشارقة بنقطة وحيدة.