بث مباشر.. مباراة الزمالك وأسوان فى الدورى الممتاز, اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 03:34 مساءً

يقدم لكم "الوفد", بث مباشر لمباراة الزمالك وأسوان في الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز في المباراة المقبلة.

وتقام المباراة اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي والذي يخوض عليه الأبيض مبارياته حتى نهاية الموسم بدون حضور جماهيري, ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مباراة الزمالك وأسوان

مباراة الزمالك وأسوان

يستضيف نادي الزمالك نظيره فريق اسوان مساء يوم الجمعة 18 سبتمبر، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرون من الدوري المصري الممتاز. ويدخل فريق الزمالك المباراة وهو في المركز الثاني

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على جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، بينما يدخل فريق أسوان المباراة حيث يتواجد في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

وتنقل المباراة عبر قناة “أون تايم سبورت hd1” والذي يسبقه استوديو تحليلي ينطلق قبل المباراة بساعتين، بالإضافة إلى إذاعة المباراة عبر اثير إذاعة الشباب والرياضة.

ويدخل الزمالك اللقاء في المركز الثاني لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يحل فريق أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.

كان الزمالك قد حقق الفوز على حساب فريق الإنتاج الحربي أمس ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدوري بنتيجة 1-0.