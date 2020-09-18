الشارقة الإماراتي يكتسح الدحيل القطري برباعية بدوري آسيا

تغلب فريق الكرة الشارقة الإماراتي على الدحيل الإماراتي بنتيجة 4/2، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا. أحرز رباعية الشارقة خالد باوزير وماجد سرور وإيجور كورونادو "ركلة جزاء" وكايو فيرنانديز في الدقائق 18 و62 و75 و91 كورونادو "ركلة جزاء" وكايو فيرنانديز في الدقائق 18 و62 و75 و91 وسجل للدحيل عبد الله الاحرق والمعز علي عبد الله، في الدقيقتين 12 و70 . ولعب الدحيل بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60، بعد حصول مدافع الدحيل المهدي بنعطية بطاقة حمراء مباشرة. رفع الشارقة رصيده إلى 4 نقاط، ليصعد إلى المركز الثالث في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد الدحيل عند 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن التعاون المتصدر.

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