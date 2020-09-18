كورة 365 بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وسباهان اصفهان

يتطلع فريق النصر السعودي في الحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، فيطمع في النقاط الثلاث حينما يقابل سباهان أصفهان الإيراني اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 في الجولة الرابعة من البطولة والتي تقام على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.
كانت آخر مباراة قد جمعت بين سباهان أصفهان الإيراني والنصر السعودي وقدانتهت بفوز «العالمي» بهدفين نظيفين وسجل الهدفين المحترف المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقتين 29 و48.
أخر مباراة للنصر في الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين» أمام الاتفاق في نهاية موسم 2019 – 2020، وفاز للفريق الأصفربنتيجة 3-2، وسجل للعالمي.
عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء في الدقيقة 7 وجوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقة 47 وعبد الفتاح آدم في الدقيقة 72 والاتفاق سجل له صالح العمري في الدقيقة 19 وهزاع إبراهيم الهزاع في الدقيقة 92.
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