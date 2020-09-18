ما بعد مباراة الشارقة والدحيل في دوري أبطال آسيا “من يضيع يخسر”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة الشارقة والدحيل ضمن مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا، لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الثالث (C) التي تضم كذلك التعاون السعودي وبيرسيبوليس الإيراني.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب المدينة التعليمية في الريان، والذي أفتتح لأول مرة في ديسمبر 2018 بمباراة مونتيري وليفربول لحساب نصف نهائي كأس العالم للأندية.

واستطاع الشارقة تحقيق ريمونتادا قاسية أمام الدحيل بالفوز 2/4 خلال الشوط الثاني، علمًا بأنه تأخر في الدقائق الأولى من اللقاء بتصويبة أحمد الحارق بعد هفوة فادحة من حارس المرمى في التصدي للكرة، وكادت شباكه تتلقى العديد من الأهداف، إلا أن رعونة مهاجمي الدحيل حالت دون انتهاء الشوط الأول بتقدمه.

وعدل الشارقة النتيجة سريعًا عند الدقيقة 18 بواسطة خالد باوزير، وفي بداية الشوط الثاني تعرض المدافع الدولي المغربي مهدي بنعطية للطرد، ما ساعد الشارقة أكثر في رحلة اقتناص النقاط الثلاث للعودة إلى مضمار المنافسة على المركز الثاني المؤهل للدور الإقصائي.

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وسجل سرور هدف الشارقة الثاني في الدقيقة 62 والذي لم يهنأ به الفريق الإماراتي لأكثر من 10 دقائق عندما أحرز هداف أمم آسيا “المعز علي” هدف التعديل للدحيل.

لكن الهفوات الدفاعية استمرت في الدحيل، وارتكب محمد مونتاري خطأ كلفه ركلة جزاء نفذها كورونادو بنجاح في الدقيقة 73، وقبل نهاية المباراة بدقائق سجل كايو فيرنانديز الهدف الرابع.

ورفع الشارقة رصيده لـ 4 نقاط من تعادل مع بيرسيبوليس وفوزه اليوم على الدحيل، لينجح في تدارك أموره ويعود للمنافسة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.

ويتصدر التعاون السعودي الذي تولى تدريبه باتريس كارتيرون هذا الأسبوع، المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الدحيل الثاني، بينما يقبع بيرسيبوليس في المركز الثالث بأربع نقاط.ي