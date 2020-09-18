صفقات ليفربول | تياجو ألكانتارا إلى آنفيلد روود نظير 30 مليون يورو

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن إكماله التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، في صفقة قدرت قيمتها المالية حسب وسائل الإعلام ب25 مليون جنيه إسترليني (6ر32 مليون دولار).
ووقع تياجو / 29 عامًا/ والذي يعتبر واحداً من أفضل لاعبي الوسط في العالم، على عقد طويل الأمد مع ليفربول حسبما ذكر النادي الإنجليزي.
وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: أعتقد أنه شعور رائع، كنت انتظر هذه الفترة لوقت طويل وأنا سعيد للغاية أن أكون هنا”.
وكان لاعب برشلونة السابق توج مع بايرن بلقب الدوري الألماني لسبع مرات متتالية، قبل أن يغادر الفريق متوجا بلقب دوري أبطال أوروبا.
مُحدث | جميع صفقات ليفربول في صيف 2020
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