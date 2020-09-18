في بلد كأس العالم 2022..تعطل الإنارة في ملعب مباراة السد والعين!

أضطر الحكم الدولي الماليزي “يعقوب” لإيقاف اللعب في الدقائق الأولى من الشوط الثاني بمباراة السد القطري والعين الإماراتي في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا بسبب تعطل الإنارة في ملعب السد “جاسم بن حمد”، خلف مرمى نادي العين.

وتوقف اللعب لمدة ثلاث دقائق حتى عادت الإضاءة إلى الكشافات داخل الملعب الذي استضاف بعض مباريات كأس العالم للأندية 2019 التي شهدت تتويج ليفربول.

وبدا على الحكم الماليزي الاستغراب من مشهد إنقطاع الكهرباء عن الكشافات في ملعب جاسم بن حمد، بما أن قطر تستعد وتتجهز منذ سنوات طويلة لاستضافة مباريات كأس العالم 2022، وتنفق ببذخ على الاستعداد للمونديال.

مشهد انقطاع الكهرباء عن ملاعب كرة القدم، يبقى من المشاهد الاعتيادية بالنسبة لعشاق اللعبة الشعبية الأولى في العالم، وخلال الموسم الماضي حدثت في ملعب فالنسيا “المستايا”، لكن أن يحدث هذا المشهد في بلد تستعد لاستضافة المونديال بعد أقل من عامين، كان أمرًا مستغربًا بعض الشيء.