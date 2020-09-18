الميركاتو الصيفي | هيجوايين يرحل عن يوفنتوس إلى فريق بيكهام

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، والذي سبق له التتويج بلقبي الدوري الإسباني والإيطالي ثلاث مرات مع فريقي ريال مدريد ويوفنتوس.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأمريكي، أن هيجواين انضم إلى الفريق بعد قيادته فريقه السابق يوفنتوس إلى لقب الدوري الإيطالي موسم .2020/2019

وقال بول ماكدون المدير الرياضي بالنادي: “نحن سعداء بالتوصل إلى اتفاق مع جونزالو لإضافة لاعب خبير وهداف ناجح، والذي نجح في أفضل الفرق وبطولات الدوري.

من جانبه، قال هيجواين: “في البداية أريد أن اوجه الشكر لإنتر ميامي على مجهودهم الكبير في التعاقد معي، أعتقد أنها ستكون تجربة رائعة في حياتي، وهذا ما أتطلع إليه”.

وأضاف: “إنه دوري جديد وتجربة جديدة في مدينة جميلة، أنا سعيد لأنني هنا وهذا أصبح رسميًا الآن، هدفي هو أن أحاول استغلال خبرتي التي كونتها في أوروبا من أجل مساعدة الفريق على التقدم”.

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وكان هيجواين بدأ مسيرته لاعبا في ريفر بليت الأرجنتيني، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد الإسباني في يناير عام 2007، حيث أمضى مع الفريق ستة أعوام فاز خلالها بلقب الدوري ثلاث مرات.

وانتقل اللاعب الأرجنتيني إلى نابولي في صيف عام 2013، حيث قضى مع الفريق ثلاثة مواسم، حيث سجل مع الفريق 91 هدفًا في 146 مباراة، كما توج بلقبي الكأس وكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة عام .2014

وانضم هيجواين إلى يوفنتوس قادمًا من نابولي في صيف عام 2016، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات، كما أنه وصل مع النادي الإيطالي إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا عام .2017

وفي موسم /2018 2019، لعب هيجواين على سبيل الإعارة مع فريق ميلان قادمًا من يوفنتوس، قبل أن تتم إعارته في يناير عام 2019 إلى تشيلسي الإنجليزي حيث حقق مع الفريق لقب الدوري الأوروبي .