اخبار الرياضه

الميركاتو الصيفي | هيجوايين يرحل عن يوفنتوس إلى فريق بيكهام

0 نشر
محمد مصطفى 0 تبليغ

Advertisements

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، والذي سبق له التتويج بلقبي والإيطالي ثلاث مرات مع فريقي ويوفنتوس.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأمريكي، أن هيجواين انضم إلى الفريق بعد قيادته فريقه السابق يوفنتوس إلى لقب موسم .2020/2019

وقال بول ماكدون المدير الرياضي بالنادي: “نحن سعداء بالتوصل إلى اتفاق مع جونزالو لإضافة لاعب خبير وهداف ناجح، والذي نجح في أفضل الفرق وبطولات الدوري.

من جانبه، قال هيجواين: “في البداية أريد أن اوجه الشكر لإنتر ميامي على مجهودهم الكبير في التعاقد معي، أعتقد أنها ستكون تجربة رائعة في حياتي، وهذا ما أتطلع إليه”.

وأضاف: “إنه دوري جديد وتجربة جديدة في مدينة جميلة، أنا سعيد لأنني هنا وهذا أصبح رسميًا الآن، هدفي هو أن أحاول استغلال خبرتي التي كونتها في أوروبا من أجل مساعدة الفريق على التقدم”.

Advertisements

وكان هيجواين بدأ مسيرته لاعبا في ريفر بليت الأرجنتيني، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد الإسباني في يناير عام 2007، حيث أمضى مع الفريق ستة أعوام فاز خلالها بلقب الدوري ثلاث مرات.

وانتقل اللاعب الأرجنتيني إلى نابولي في صيف عام 2013، حيث قضى مع الفريق ثلاثة مواسم، حيث سجل مع الفريق 91 هدفًا في 146 مباراة، كما توج بلقبي الكأس وكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة عام .2014

وانضم هيجواين إلى يوفنتوس قادمًا من نابولي في صيف عام 2016، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات، كما أنه وصل مع النادي الإيطالي إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا عام .2017

وفي موسم /2018 2019، لعب هيجواين على سبيل الإعارة مع فريق ميلان قادمًا من يوفنتوس، قبل أن تتم إعارته في يناير عام 2019 إلى الإنجليزي حيث حقق مع الفريق لقب الدوري الأوروبي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الميركاتو الصيفي | هيجوايين يرحل عن يوفنتوس إلى فريق بيكهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا