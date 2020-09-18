صفقات بايرن ميونخ | البافاري يستعد لاقتناع ديست من أياكس

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن نادي بايرن ميونخ الألماني توصل إلى اتفاق مع النجم الشاب سيرجينو ديست لاعب أياكس الهولندي، بشأن ضمه إلأى الفريق البافاري.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أنها علمت بتوصل بايرن إلى اتفاق مع اللاعب ولا يتبقى سوى التوصل إلى اتفاق مع نادي أياكس بشأن قيمة الصفقة.

وأضافت أن اللاعب الأمريكي الدولي البالغ من العمر 19 عامًا، والمولود في هولندا، سيوقع عقداً لمدة أربعة أعوام قابل للتمديد لعام آخر، وأنه ينتظر حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وتردد أن أياكس، الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الهولندي، يطالب بالحصول على 20 مليون يورو إفلى جانب متغيرات تبلغ قيمتها خمسة ملايين، مقابل الإستغناء عن خدمات اللاعب.

أما بايرن ميونخ، فقد عرض حتى الآن عشرة ملايين يورو إلى جانب المتغيرات.

ومن المفترض أن يستمر عقد جديست مع أياكس حتى صيف عام 2022، وقد نال أيضًا أهتمام برشلونة الإسباني ومديره الفني الجديد روالد كومان.