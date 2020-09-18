أخبار برشلونة: كيكي سيتين يوجه صفعة جديد لإدارة بارتوميو

أصدر المدير الفني السابق لنادي برشلونة “كيكي سيتين” بياناً رسمياً أكد فيه أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد برشلونة بعد أن تم إبلاغه قانونياً بإقالته فقط يوم الاربعاء الماضي.

ولم يقم النادي الكتالوني بإضفاء الطابع الرسمي على خروج سيتين إلا هذا الأسبوع، بعد أكثر من شهر من إعفائه من مهامه التدريبية في الفريق الأول مع تقارير تدعي أن محاميه سيطالبون النادي بمبلغ 4 ملايين يورو كتعويض.

وكتب كيكي سيتين أن رئيس النادي “جوسيب بارتوميو” لم يطلعه على شروط إقالته، وأنه لم يتم إبلاغه من قبل النادي بالتحديثات التعاقدية الخاصة به إلا يوم الأربعاء الماضي، كما الحال طاقمه التدريبي.

وكشفت تقارير صحفية أواخر أغسطس الماضي عن أن برشلونة لم يقم بعد بإقالة سيتين عبر القنوات الرسمية، بل إنه أرسل له بوروفاكس (وثيقة ذات مكانة قانونية) للمطالبة بالأوراق الرسمية، ومن المقرر الآن أن يتم البث فيها في قاعة المحكمة.

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وأفصحت إدارة برشلونة عن إقالة سيتين في وقت سابق من الشهر الجاري بعد هزيمة برشلونة 8-2 في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ، والتي كانت آخر مباراة له في مقاعد بدلاء النادي الكتالوني.

ومع ذلك، فقد ظهر الآن أن برشلونة لم يعفيه إلا من واجباته في تدريب الفريق بدلاً من إقالته من النادي، مما يعني أن عقده كان مستمرًا لغاية مطلع هذا الأسبوع.

وأشرف مدرب بيتيس ولاس بالماس السابق على نادي برشلونة في 25 مباراة فقط منذ تعيينه بديلاً لأرنيستو فالفيردي يناير الماضي، حقق خلالها الفوز في 16 مناسبة وتعادل في أربع مباريات وخسر خمسة، وتم استبداله بالهولندي رونالد كومان.

وذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إذاعة “كادينا كوبيه” أن المدير الفني الجديد رونالد كومان ممنوع قانونيا من الإشراف على الفريق في مباراة رسمية قبل إنهاء عقد سيتيين بصفة رسمية لدى الاتحاد الاسباني لكرة القدم.

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