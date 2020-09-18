جاريث بيل يصل إنجلترا..وجمهور ريال مدريد يتنفس الصعداء

وصل نجم ريال مدريد الإسباني، جاريث بيل إلى العاصمة الإنجليزية لندن تمهيدًا لانتقاله إلى توتنهام هوتسبير الإنجيلزي.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن بيل أكمل الفحص الطبي في مدينة مدريد أمس الخميس، وأقترب الإعلان الرسمي عن عودته مرة أخرى لتوتنهام.

وكشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية في وقت سابق أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا سيلعب مع توتنهام على سبيل الإعارة، على أن يتحمل كل فريق نسبة 50% من الراتب خلال العام الذي سيقضيه في لندن.

وانضم بيل لتوتنهام في البداية من ساوثهامبتون في عام 2007، قبل أن ينتقل في 2013 إلى ريال مدريد في صفقة قياسية وقتها بلغت 90 مليون جنيه إسترليني.

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وتمكن النجم الويلزي من تسجيل أكثر من مئة هدف مع ريال مدريد، كما فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات مع الفريق الملكي.

وخاض بيل مع ريال مدريد 251 مباراة في جميع المسابقات، سجّل خلالها 105 هدفًا، وحصد 13 بطولة في المجمل.

جدير بالذكر أن يكمل لاعب ريال مدريد الآخر، سيرجيو ريجيلون انتقاله إلى توتنهام قريبًا.