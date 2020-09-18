رابطة الأندية الانجليزية تُطالب بعودة الجمهور في هذا الموعد

طلبت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز من الحكومة البريطانية الألتزام بتنفيذ خططها الخاصة بعودة الجمهور إلى الملاعب بصورة تدريجية بداية من أول أكتوبر الأول المقبل.

وقالت الحكومة البريطانية في الأسبوع الماضي إنها قررت السماح بحضور ألف شخص بحد أقصى في بعض الأحداث الرياضية على سبيل التجربة بعد تزايد عدد حالات الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا المستجد وقالت إنها ستعيد النظر في موعد عودة الجماهير إلى الملاعب.

وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان الليلة الماضية إن الأندية ملتزمة بضمان توفير بيئة آمنة للجمهور في الملاعب.

وقالت الرابطة “ستتبنى الأندية مجموعة من الخطوات العامة ستساعد في توفير بيئة صحية آمنة للجمهور خلال مباريات البطولة”.

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وكتبت رابطة الدوري الممتاز إلى الحكومة قائلة إن الأندية تتكبد خسائر مالية ستصل إلى 700 مليون جنيه إسترليني (906.78 مليون دولار) إذا أستمر غياب الجمهور عن المباريات.

وقالت الرابطة عن ذلك “الأندية أكدت إن أستمرار الخسائر نتيجة غياب الجمهور سيكون له تأثير كبير على البطولة وعلى الهرم الكروي وعلى الإقتصاد على المستويين المحلي والوطني”.

وأضافت الرابطة “وبالنظر إلى مستويات السلامة العالية التي ستضعها الرابطة بالتنسيق مع السلطات المختصة فإن الرابطة والأندية يناشدان الحكومة على الالتزام بعودة الجمهور التدريجية إلى الأحداث الرياضية بداية من أول أكتوبر”.