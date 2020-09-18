رياضة | عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة أسوان المقرر لها اليوم الجمعة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

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خط الدفاع : أحمد عيد - محمود علاء - محمود الونش – إسلام جابر

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور – حسام أشرف – أسامة فيصل – مصطفى فتحي

خط الهجوم : مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني وحازم إمام وحاتم محمد سكر وياسين مرعي وسيف فاروق جعفر وعمر السعيد وكاسونجو وكريم بامبو