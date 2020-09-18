رياضة | نجم برشلونة مطلوب في ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة مطلوب في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي يسعى للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن مسئولي ليفربول تواصلوا مع نظرائهم في برشلونة في الساعات الأخيرة للإستفسار عن إمكانية التعاقد مع ديمبيلي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ليفربول يرغب في التعاقد مع النجم الفرنسي على سبيل الإعارة كما أنهم مستعدون لدفع تعويض لبرشلونة مقابل التعاقد مع النجم الفرنسي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مسئولي برشلونة لم يردوا بعد على استفسار ليفربول خاصة أن ديمبلي يحظي بثقة الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد.