اخبار الرياضه

رياضة | سلبية تحاليل لاعبي الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر سلبية تحاليل لاعبي الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه ‏اللاعبون، استعدادًا لمواجهة المقاصة، المقرر لها مساء غد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.‏

ومن المنتظر أن يعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاصة غدًا.‏

 جدول ترتيب  الممتاز:-

1- الأهلي 72 نقطة.

2- الزمالك 55 نقطة.

3- بيراميدز 48 نقطة. 

4- المقاولون العرب 48 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 37 نقطة.

6-  سموحة 36 نقطة.

7- المقاصة: 36 نقطة

Advertisements

8- إنبي35 نقطة.

9- أسوان 31 نقطة.

10- الإسماعيلي 31 نقطة.

11- الإنتاج الحربي 30 نقطة.

12- طلائع الجيش 29 نقطة.

13- المصري 28 نقطة.

14- الجونة 28 نقطة.

15- وادي دجلة 27 نقطة.

16- حرس الحدود 26 نقطة.

17- نادي مصر 19 نقطة.

18- نادي طنطا 17 نقطة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا