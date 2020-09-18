رياضة | سلبية تحاليل لاعبي الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر سلبية تحاليل لاعبي الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه ‏اللاعبون، استعدادًا لمواجهة المقاصة، المقرر لها مساء غد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.‏

ومن المنتظر أن يعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاصة غدًا.‏