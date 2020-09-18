رياضة | سلبية تحاليل لاعبي الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر سلبية تحاليل لاعبي الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون، استعدادًا لمواجهة المقاصة، المقرر لها مساء غد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.
ومن المنتظر أن يعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاصة غدًا.
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:-
1- الأهلي 72 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- بيراميدز 48 نقطة.
4- المقاولون العرب 48 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 37 نقطة.
6- سموحة 36 نقطة.
7- المقاصة: 36 نقطة
8- إنبي35 نقطة.
9- أسوان 31 نقطة.
10- الإسماعيلي 31 نقطة.
11- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
12- طلائع الجيش 29 نقطة.
13- المصري 28 نقطة.
14- الجونة 28 نقطة.
15- وادي دجلة 27 نقطة.
16- حرس الحدود 26 نقطة.
17- نادي مصر 19 نقطة.
18- نادي طنطا 17 نقطة.