رياضة | رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع ألكانتارا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع ألكانتارا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده رسميًا مع تياجو ألكانتارا نجم منتخب إسبانيا قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني بعقد يمتد لمدة ٤ مواسم مقبلة.

ونشر النادي الإنجليزي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خبر التعاقد مع ألكانتارا قادمًا من العملاق البافاري.

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلامية في إنجلترا أشارت إلى أن الصفقة كلفت ليفربول ٢٥ مليون جنيه استرليني.