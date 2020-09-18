الامارات | شركة أميركية تستحوذ على نادي بارما الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أميركية تستحوذ على نادي بارما الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي بارما الإيطالي، اليوم الجمعة بأن ملكيته انتقلت إلى مجموعة "كراوس" الأميركية. وقال النادي في بيان على حسابه في "تويتر": "إن المجموعة الأمريكية، اشترت 90 بالمئة من أسهمه، بينما سيحتفظ المالك السابق، مجموعة (نوفو إينيزيو)، بنسبة تسعة بالمئة من الأسهم، في حين ستبقى نسبة واحد بالمئة بيد شركة تمثل جمهور النادي". Advertisements تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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