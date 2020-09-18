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الامارات | شركة أميركية تستحوذ على نادي بارما الإيطالي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أميركية تستحوذ على نادي بارما الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي بارما الإيطالي، اليوم الجمعة بأن ملكيته انتقلت إلى مجموعة "كراوس" الأميركية.

وقال النادي في بيان على حسابه في "تويتر": "إن المجموعة الأمريكية، اشترت 90 بالمئة من أسهمه، بينما سيحتفظ المالك السابق، مجموعة (نوفو إينيزيو)، بنسبة تسعة بالمئة من الأسهم، في حين ستبقى نسبة واحد بالمئة بيد شركة تمثل جمهور النادي".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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