- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. ليفربول يعلن التعاقد مع تياغو ألكانتارا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليفربول رسمياً عن تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا، قادماً من نادي بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، في صفقة قدرت بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، وذلك قبل عام من انتهاء عقد اللاعب مع البافاري.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي "توتير" صوراً وفيديو بعد توقيع اللاعب الذي سيمثل إضافة قوية لبطل إنجلترا وسيرتدي اللاعب الرقم 6.
وكان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومنيغه، قد أعلن الخميس الماضي أن ليفربول توصل إلى اتفاق لضم لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا من النادي الألماني بطل أوروبا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رسمياً.. ليفربول يعلن التعاقد مع تياغو ألكانتارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.