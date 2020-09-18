شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية رامي ربيعة لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة اليوم الجمعة، بعد تعافيه من الشد العضلي الذي تعرض له في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، ولم يستطع استكمالها.

وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال اليومين الماضيين، قبل أن يشارك بشكل طبيعي اليوم، ويعلن جاهزيته لمباراة المقاصة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاصة المقرر لها مساء غدٍ السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 72 نقطة قبل مواجهة المقاصة غدًا.