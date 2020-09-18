شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد مصري واحد في الجهاز الفني الأجنبي لنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، على تعيين مدرب مساعد مصري واحد في الجهاز الفني الجديد الذي سيتم تشكيله مع المدير الفني الأجنبي الجديد. واستقر المجلس رسميا على 4 مرشحين لقيادة الفريق هم جروس وفيريرا وباتشيكو وكالديرون لاختيار الأفضل منهم. ووافق المجلس على شروط المدربين الأربعة باستقدام الجهاز الفني المعاون لهم الفترة المقبلة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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