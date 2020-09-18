شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يعفو عن «سراج» بعد وساطة بعض المقربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، العفو عن محمد سراج الدين عضو المجلس تحت السن، والسماح له بممارسه دوره في اللجان وداخل النادي بشكل طبيعي بعد تجميده خلال الفترة الماضية على خلفية أزمته الأخيرة مع المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للأهلي، ورده عليه على مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفه للوائح وقيم القلعة الحمراء.

وكان الخطيب، قد أبدى غضبه من تصرف عضو المجلس وقام بتجميده لفترة طويله لكنه عاد مؤخرا للعفو عنه بحكم صغر سنه وقلة خبرته بمثل هذه المواقف فضلا عن اعتذاره رسميا لمجلس الإدارة لمخالفته اللائحة.

وكان بعض المقربين من الخطيب وبعض مسؤولي الشركة الراعية للقناة قد تدخلوا لدى الخطيب ونجحوا في إقناعه بالعفو عن سراج.