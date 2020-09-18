شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يوجه رسالة لـ«القيعي»: الأهلي خاف يلعب ليه.. والسن له حكمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى عدلي القيعي، مقدم البرامج بالنادي الأهلي، بسبب تصريحاته بقناة النادي الأحمر والتي وجه حديثه له في إحدى الحلقات، مؤكدا أن الأهلي سينافس على لقب دوري أبطال أفريقيا. ووجه منصور، سؤالا لعدلي القيعي ولإدارة الأهلي قائلا: «اللي هينافس على لقب دوري أبطال أفريقيا خاف يلعب الماتش ليه؟ وجري وراء وزير الرياضة وعمرو الجنايني عشان يأجل الماتش ليه؟ الزمالك الفريق الوحيد اللي رفض تأجيل مباريات دور نصف النهائي». وأضاف منصور: «التمس العذر لعدلي القيعي فقد تجاوز الـ90 عاما والسن له حكمه». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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