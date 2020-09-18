شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تياجو ألكانتارا ينضم لصفوف ليفربول لمدة 4 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إنهاء إجراءات صفقة انضمام الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا لصفوف الفريق قادمًا من بايرن ميونخ الألماني في عقد يمتد لمدة 4 مواسم.

ولعب ألكانتارا في صفوف بايرن ميونخ منذ موسم 2013 قادما من برشلونة، وتوج مع العملاق الألماني بلقب الدوري خلال مواسمه السبعة مع الفريق، كما رفع الكأس الألمانية أربع مرات، وتوج هذا الموسم بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا لموقع «يوروسبورت»، وصلت الصفقة إلى 20 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 5 ملايين كمكافآت، ووقع الدولي الإسباني على عقد لأربعة أعوام مع الريدز.